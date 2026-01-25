إصابة 64 شرطيا في أحداث شغب بالدوري الألماني

أصيب ما لا يقل عن 64 شرطيا في أعمال عنف اندلعت خلال مباراة كرة قدم ضمن دوري الدرجة الثانية الألماني بين فريقي ماغديبورغ ودينامو دريسدن.

وأعلنت وزارة الداخلية في ولاية "ساكسونيا-أنهالت" -تتخذ من ماغديبورغ مقرا لها- اليوم الأحد، استهداف ضباط الشرطة بالألعاب النارية والحواجز والحجارة، كما تعرضوا لهجوم بالحجارة وغطاء بالوعة من مشجعي ماغديبورغ خارج الملعب خلال استراحة المباراة التي أقيمت، مساء السبت.

وأفاد البيان أن 64 شرطيا على الأقل أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، مضيفا أن بعضهم احتاج إلى العلاج في المستشفى.

وقالت وزيرة داخلية ولاية "ساكسونيا-أنهالت" تامارا زيسشانغ: "أدين بشدة أعمال الشغب التي وقعت أمس من مشجعي نادي ماغديبورغ لكرة القدم، والاعتداءات العنيفة على زملائنا في الشرطة إن ضرب ضباط الشرطة بأغطية البالوعات والحجارة ليس إلا عنفا وحشيا".

وأضافت تامارا: "أتمنى لزملائنا المصابين الشفاء العاجل. وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع رجال الشرطة الذين كانوا في الخدمة أمس لتأمين مباراة كرة القدم ومنع وقوع اشتباكات بين جماهير الفريقين".

وفاز فريق دريسدن الزائر بالمباراة التي جمعت الفريقين الواقعين بشرق ألمانيا بنتيجة (2-1)، وأفادت الوزارة بأن مئات من رجال الشرطة كانوا موجودين في موقع المباراة لتأمينها، والتي شهدت أيضا استخدام الألعاب النارية من قبل جماهير الناديين.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن جماهير ماغديبورغ حاولت مهاجمة مشجعي دريسدن في مدرجات الفريق الضيف، بينما أضافت الشرطة أن المشجعين ارتكبوا جرائم أخرى في المدينة.

من جانبها، أدانت نقابة الشرطة الألمانية بشدة هذه الحوادث، قائلة: "يجب أن تجمع كرة القدم الناس، لا أن تعرض أجهزة الأمن أو المشجعين أو المارة للخطر".

وشددت: "كل من يشعل الألعاب النارية في المدرجات المكتظة، أو يلقي الصواريخ والمفرقعات على الحشود، أو يعتدي على رجال الشرطة، يفقد أي حق في أن يطلق على نفسه مشجعا. نحن نتحدث هنا عن مجرمين".