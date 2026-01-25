فيديو.. إبراهيم دياز يصفق لصاحب هدف فوز السنغال على المغرب بنهائي أفريقيا

خطف النجم المغربي إبراهيم دياز الأنظار بموقف رياضي نبيل في أول ظهور له مع فريقه ريال مدريد بعد عودته من نهائي كأس أمم أفريقيا "المثير للجدل".

ووثقت عدسات الكاميرات لقطة مؤثرة جمعت بين "خصمي النهائي" قبل انطلاق صافرة مواجهة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني لكرة القدم.

شهدت المباراة تكريما خاصا للاعب فياريال، السنغالي بابي غاي، الذي عاد إلى إسبانيا متوجا بلقب كأس أفريقيا وصاحب هدف الفوز القاتل الذي منح السنغال اللقب الثاني في تاريخ "أسود التيرانغا".

وفي المقابل، كان دياز يجلس على مقاعد البدلاء، وهو اللاعب الذي عاش ليلة قاسية بعد إهداره ركلة جزاء حاسمة بطريقة جعلته عرضة لانتقادات لاذعة في الدقائق الأخيرة من النهائي ذاته أمام السنغال.

ورغم مرارة الخسارة القارية وما تبعها من ضغوط، لم يتردد دياز – الذي كان يبدو حزينا – في التصفيق لمنافسه في "الليغا" بابي غاي أثناء لحظة تكريمه بالملعب.

وحظي هذا المقطع بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بنضج دياز وقدرته على الفصل بين خيبة الأمل الشخصية والروح الرياضية تجاه منافس تألق واستحق التكريم.