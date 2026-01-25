أطفال غزة يلعبون كرة القدم وسط الركام والمنازل المدمرة

وثق مقطع مصور مشاهد لأطفال فلسطينيين من قطاع غزة وهم يمارسون كرة القدم في منطقة الكرامة شمال القطاع، وسط الركام والمنازل المدمرة، جراء الحرب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي المقطع المصور للأطفال وهو يقومون بتنظيم المباراة وسط حطام المنازل المدمرة في منطقة الكرامة، الواقعة في أقصى شمال قطاع غزة.

وأظهر المقطع الأطفال وهم يركضون خلف الكرة ويلعبون في أحد الشوارع المحاطة بمنازل مهدمة وركام على الجانبين، في مشهدٍ يختزل معاني الصمود والإصرار.

أطفال غزة يلعبون كرة القدم وسط الركام

أظهر المقطع الأطفال وهم يركضون خلف الكرة بمهارة عالية في شارعٍ ضيق تحوّل إلى "ملعب اضطراري"، حيث تحيط بهم تلال من الركام والمنازل التي سويت بالأرض جراء القصف المستمر. وعلى الرغم من غياب أدنى مقومات السلامة، إلا أن هؤلاء الصغار تحدوا واقع النزوح والجوع ليمارسوا رياضتهم المفضلة، محولين الحجارة المتناثرة إلى مرمى لكرتهم.

حي الكرامة "أيقونة الصمود شمالاً"

تعتبر منطقة الكرامة واحدة من أكثر المناطق التي تعرضت لدمار ممنهج منذ بداية العدوان على قطاع غزة؛ نظراً لموقعها الاستراتيجي في الشمال. وتأتي أهمية هذا المقطع من كون شمال غزة يعاني حالياً من: