آخر تطورات الحالة الصحية لشوماخر المختفي منذ 12 عاما

كشف تقرير بريطاني عن آخر تطورات الحالة الصحية للألماني مايكل شوماخر أسطورة سباقات السيارات "فورمولا 1″، الذي أصيب جراء حادث خطير قبل 12 عاما.

وتعرض شوماخر لإصابة خطيرة في الرأس يوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2013 إثر حادث أثناء ممارسته رياضة التزلج في منتجع ميريبل بجبال الألب الفرنسية، رغم ارتدائه خوذة.

ومنذ تلك الحادثة لم تظهر أي صورة لشوماخر على وسائل الإعلام في ظل حرص عائلته الشديد على خصوصيته، بحيث لم تسمح برؤيته إلا من قبل دائرة ضيقة جدا.

تطورات الحالة الصحية لشوماخر

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن شوماخر ليس طريح الفراش حاليا، لكنه لا يستطيع المشي.

وأضافت أن شوماخر يتنقل داخل قصره الكائن في مدينة مايوركا الإسبانية والذي تبلغ تكلفته 30 مليون جنيه إسترليني (نحو 38 مليون دولار)، بواسطة كرسي متحرك، ويحظى بإشراف فريق طبي كامل يعمل معه على مدار الساعة.

ورغم مرور وقت طويل على الحادثة، لا يزال شوماخر يعاني من انتفاخات وجروح واضحة على وجهه تتطلب علاجات إضافية، كما تؤكد الصحيفة البريطانية.

وتسمح عائلة شوماخر لعدد محدود جدا من الأشخاص الموثوقين بزيارته، من بينهم 3 أو 4 فقط من خارج العائلة أبرزهم جان تودت مديره السابق في فريق فيراري.

ولم يفصح جان تودت مرارا عن حالة شوماخر الصحية، مكتفيا بالقول إنه "يواصل القتال"، كما رفضت سابين كيم المتحدثة باسم العائلة لسنوات طويلة، التعليق على حالته أيضا.

وأشيعت معلومات عن إصابة شوماخر بما يُعرف بـمتلازمة القفل (Locked-in Syndrome) أو الغيبوبة الزائفة، بحيث يكون الشخص واعيا لكنه لا يستطيع الحركة أو الكلام، غير أنه تبين لاحقا أنه تشخيص غير دقيق.

حماية مشددة

وتشرف عائلة شوماخر على حالته الصحية بشكل يومي وهم زوجته كورينا، وابنه ميك وابنته جينا، إلى جانب فريقه الطبي والمقربين منه وجميعهم يوفرون له حماية مشددة وراحة قصوى مع مراعاة خصوصيته وكرامته.

وخلال مسيرته المهنية، فاز مايكل شوماخر البالغ من العمر حاليا 57 عاما، بـ91 سباقا وحصل على المركز الأول في 68 سباقا، وتواجد على منصات التتويج 155 مرة.

وساعدت هذه الإنجازات شوماخر على أن يصبح أول رياضي ملياردير عالميا خلال فترة قيادته لفريق فيراري، وفق "ديلي ميل".