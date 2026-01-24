هداف كأس العرب يعزز هجوم السيلية القطري لتعويض الجزائري بن يطو

انضم المهاجم الأردني الدولي علي علوان إلى فريق السيلية القطري لنهاية الموسم بعقد قابل للتجديد، اليوم السبت.

وقال مصدر في النادي إن علوان (25 عاما) انتظم في تدريبات الفريق بعد إنهاء كافة الأمور الإدارية المتعلقة بالعقد المبرم بين الطرفين.

وأضاف أن علوان سيتم قيده في كشوف النادي لدى الاتحاد القطري لكرة القدم، بديلا للمهاجم الجزائري محمد بن يطو الذي تم فسخ عقده مع الفريق بالتراضي.

وسيكون الظهور الأول لعلوان مع السيلية في المباراة المقبلة أمام الشمال في الجولة الـ14 من الدوري القطري المقررة الجمعة المقبل.

هداف كأس العرب يعزز هجوم السيلية القطري

وكان علوان قريبا جدا من الانتقال إلى نادي الرياض السعودي، بيد أن المفاوضات توقفت في اللحظات الأخيرة، ليدخل السيلية على الخط وينجز الصفقة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع نادي الكرمة العراقي.

وبرز علوان بشكل لافت مع منتخب بلاده في السنوات الأخيرة، وقدم مستوى لافتا في بطولة كأس العرب في قطر أواخر العام الماضي، وقاد منتخب بلاده لوصافة البطولة التي توج هدافا لها برصيد 6 أهداف.

كما ساهم في بلوغ "النشامى" لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للمرة الأولى في تاريخ المنتخب الأردني.

وسبق لعلوان الذي بدأ مسيرته مع الجزيرة الأردني عام 2018، أن لعب لنادي الشمال القطري موسم 2023 ثم انتقل إلى مواطنه الخور وعاد للشمال معارا في الموسم التالي قبل أن ينتقل إلى نادي سيلانغور الماليزي الموسم الماضي ومنه إلى الكرمة العراقي بداية الموسم الحالي.

وخاض علوان مع الفريق العراقي في الموسم الحالي 11 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفا، فيما لعب لمنتخب بلاده 57 مباراة منذ عام 2020 وسجل 27 هدفا.