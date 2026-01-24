الدم الكتالوني لا يزال حيا في عائلة ميسي

أظهر ماتيو ميسي، نجل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولعه الكبير بنادي برشلونة أثناء مرافقته لوالده في أولى تدريبات فريق إنتر ميامي استعدادا لانطلاق موسم الدوري الأميركي لكرة القدم.

ارتدى ماتيو، البالغ من العمر 10 أعوام، الملابس الرسمية لنادي برشلونة، بما في ذلك سترة ما قبل المباراة من مجموعة الطقم الثالث للموسم الحالي، مع إظهار القميص الأزرق والأحمر والبنطال، كأنه بصدد حضور مباراة للنادي الكاتالوني.

يُذكر أن حب برشلونة ليس مقتصرا على ليونيل فقط، بل يمتد إلى أبنائه، الذين سبق أن أبدوا تعلقهم بالنادي في مناسبات عدة، مثل الاحتفال بعيد ميلاد أخيه الأكبر تياغو بالرموز والألوان الكتالونية، والتقاط الصور.

ولم يخف ليونيل ميسي رغبته في العودة إلى برشلونة بعد اعتزاله، وزيارته المفاجئة للملعب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ألمحت لهذا الوعد، سواء للعمل داخل منظومة النادي أو كمتفرج محب للمدينة والفريق.