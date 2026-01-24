شاهد.. ميسي يثير حالة طوارئ في البيرو

أحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حالة من الطوارئ في العاصمة البيروفية ليما.

وتجمع العشرات من عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام فندق إنتركونتينونتال مساء الجمعة، وسط إجراءات أمنية مشددة للفوز برؤية ميسي أو الحصول على توقيعه.

وسيخوض صاحب الكرات الذهبية الـ8 مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي مباراة ودية أمام فريق أليانز ليما السبت.

وتعد المباراة أول اختبار ودي تحت قيادة خافيير ماسكيرانو، منذ الفوز بلقب الدوري الأمريكي 2025.

كما سيخوض رفاق ميسي جولة في أمريكا الجنوبية، تشمل أيضًا كولومبيا لمواجهة أتلتيكو ناسيونال، والإكوادور ضد برشلونة غواياكيل، وزيارة بورتو ريكو للعب ضد إنديبندينتي دل فالي.

ويستعد الفريق الأميركي للدفاع عن لقب الدوري الأمريكي، بالإضافة إلى البحث عن النجمة الأولى في بطولة دوري أبطال الكونكاكاف.