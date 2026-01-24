بالفيديو.. سقوط مروع لمصارع في الفنون القتالية

اضطرت منظمة الفنون القتالية إلى إيقاف بثها الرسمي، مساء يوم الجمعة، بعد تعرض المقاتل الأميركي في وزن الديك كاميرون سماذرمان للإغماء عقب اجتيازه الميزان استعدادا لنزاله المرتقب أمام ريكي تورسيوس، في لاس فيغاس الأمريكية.

وسجّل سماذرمان وزنا بلغ 61.4 كلغ، قبل أن يفقد وعيه بعد لحظات من مغادرته الميزان، ليسقط أرضا على منصة القياس.

وظل المقاتل (28 عاما) على الأرض لعدة دقائق، مع مؤشرات على تعرضه لإغماء ثان أثناء تلقيه الإسعافات من مسؤولي اللجنة الطبية والمنظمة.

وتم حمل سماذرمان خارج المنصة بواسطة الطاقم، قبل نقله لاحقا إلى المستشفى.

الحادثة أثارت صدمة المعلقين والمقاتلين السابقين دانيال كورمييه وكريس وايدمان خلال البث المباشر.

وشرح كورمييه أسبابا محتملة لما حدث، مشيرا إلى خطورة الوقوف والحركة السريعة بعد عمليات خفض الوزن القاسية، التي قد تؤدي إلى الدوار وفقدان الوعي.

من جهته، أوضح وايدمان أن الإغماء المؤقت أمر شائع بين المقاتلين أثناء خفض الوزن، مع تحفظه على تقدير مدى خطورة حالة سماذرمان.

ولا يزال مصير النزال غير واضح في انتظار التحديثات الطبية الرسمية حول حالة المقاتل.