بالفيديو.. مرموش يتجاوز خيبة كأس الأمم ويقود مانشستر سيتي للفوز في البريميرليغ

تألق النجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي ليقود فريقه لفوز ثمين على ضيفه وولفرهامبتون واندررز 2-صفر في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وأحرز مرموش الهدف الأول للسيتي بعد مرور 6 دقائق من المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد".

وأضاف المهاجم الغاني الدولي أنطوان سيمينو، الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وبعد المباراة، أعرب مرموش عن سعادته بتسجيل أول هدف بقميص ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي في العام الجديد 2026.

وقال اللاعب المصري في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "لقد كافحنا حتى النهاية، وأظهرنا روحا قتالية عالية منذ بداية المباراة".

وأضاف "المدرب غوارديولا طالبنا ببذل قصارى جهدنا والقتال على كل كرة".

وبشأن مشاركته أساسيا لأول مرة هذا الموسم، قال مرموش: "من المهم تسجيل هدف ومساعدة الفريق، فأنا سعيد للغاية بالعودة ومساعدة فريقي بعد المشاركة في كأس أمم أفريقيا".

وتحدث مرموش عن هدفه، قائلا "لقد رأيت ماتيوس نونيز يمر من الجهة اليمنى، ولعب عرضية رائعة، أنا سعيد بالهدف، وأكثر سعادة بالنقاط الثلاث".

وختم "سنحاول استعادة لياقتنا البدنية والذهنية من أجل مواصلة المشوار".

بهذا الفوز، كسر مانشستر سيتي سلسلة من النتائج السلبية بعد 3 تعادلات متتالية وخسارة في الديربي بالجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد إضافة إلى السقوط المفاجئ أمام بودو غليمت النرويجي بنتيجة (1-3) في دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.

ورفع سيتي رصيده إلى 46 نقطة، لينفرد بالمركز الثاني مؤقتا بفارق 3 نقاط عن أستون فيلا، الذي سيخوض مواجهة صعبة خارج أرضه أمام نيوكاسل يونايتد، غدا الأحد.