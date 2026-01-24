شاهد.. سينر يتحدى الحرارة والإصابات في بطولة أستراليا للتنس

عانى لاعب التنس الإيطالي يانيك سينر من تشنج عضلي وسط ارتفاع شديد في درجات الحرارة في ملبورن بارك وخسر مجموعة للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين الأول.

لكن حامل لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس تمكن من التأهل بصعوبة للدور الرابع بفوز مثير على الأمريكي إليوت سبيزيري 4-6 و6-3 و6-4 و6-4 اليوم السبت.

وفي مشاهد غير مسبوقة في ملعب رود ليفر أرينا، توجه اللاعب الإيطالي إلى مقعده في منتصف المباراة وهو يعرج وفي حالة إحباط.

وبعد أن تعرض لكسر الإرسال في النقطة التالية، وكان متأخرا بنتيجة 3-1، حصل سينر على فرصة للراحة من أجل إغلاق سقف الملعب بفضل تطبيق سياسة البطولة المتعلقة بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وكان لهذا القرار أثر حاسم إذ تمكن سينر، بعد استئناف اللعب، من كسر إرسال سبيزيري مرتين ليفوز بالمجموعة ثم كسر إرساله مرة أخرى في الشوط السابع من المجموعة الأخيرة ليحقق أحد أكثر انتصاراته إثارة في مسيرته الاحترافية.

وفي إطار حرصه على بدء رحلة تعافيه مبكرا، اختصر سينر مقابلته على أرض الملعب بعد حديثه عن التحديات التي واجهها خلال المباراة.

وقال اللاعب الإيطالي (24 عاما) "عانيت بدنيا قليلا اليوم، حالفني الحظ بفضل تطبيق سياسة التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، فقد أغلقوا السقف".

وأضاف "أخذت وقتي، ومع مرور الوقت شعرت بتحسن تدريجي".وأوضح سينر أن التشنج العضلي بدأ في ساقه ثم امتد إلى ذراعيه.

سيواجه سينر مواطنه الإيطالي لوتشانو دارديري من أجل حجز بطاقة التأهل لدور الثمانية في ظل سعيه للفوز باللقب الثالث على التوالي في ملبورن بارك.