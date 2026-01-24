فيديو.. رونالدو يمازح ساديو ماني بعد عودته من كأس أفريقيا

شهدت تدريبات فريق النصر السعودي لحظة مميزة، عندما احتفل نجوم الفريق بزميلهم السنغالي ساديو ماني بعد عودته إلى صفوف النادي، عقب تتويجه بلقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلاده عام 2025.

وأعد الجهاز الفني والإداري كعكة خاصة تحمل صورة اللاعب بقميص منتخب السنغال، والتي قدمت له بعد نهاية الحصة التدريبية.

وشارك كريستيانو رونالدو زميله لحظة مرحة، حيث وضع يده على رأس ماني بطريقة فكاهية قبل أن يقطع الكعكة ويقدم جزءا منها له.

وأعرب ماني أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة عن سعادته بالترحيب الدافئ من زملائه قائلا إنه لم يتوقع كل هذه الحفاوة من زملائه، وشدد على أنه سيعمل جاهدا ليكون عند حسن تطلعات الفريق خلال الموسم.