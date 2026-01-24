رياضة|بطولات أوروبية

كارانكا.. هكذا تسبب مورينيو في بكاء رونالدو

MADRID, SPAIN - OCTOBER 19: Head Coach Jose Mourinho (R) of Real Madrid instructs Cristiano Ronaldo during the UEFA Champions League group G match between Real Madrid and AC Milan at the Estadio Santiago Bernabeu on October 19, 2010 in Madrid, Spain. (Photo by Jasper Juinen/Getty Images)
تدرب كريستيانو رونالدو تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو لمدة 3 سنوات (من 2010 إلى 2013) في ريال مدريد (غيتي إيميجز)
كشف أيتور كارانكا، مساعد المدرب البرتغالي السابق جوزيه مورينيو في ريال مدريد، تفاصيل واحدة من أكثر المشاحنات حدة بين المدرب والنجم كريستيانو رونالدو خلال فترة عملهما معا.

وفي لقاء على برنامج إل كافيليتو (El Cafelito) ، أعاد كارانكا، سرد الواقعة قائلا إنه خلال مباراة كأس الملك ضد فالنسيا في يناير/ كانون الثاني 2013، وبسبب أمر ما، وبخ مورينيو كريستيانو أمام الجميع في غرف تغيير الملابس، فرد الأخير باكيا قائلا إنه من أكبر الداعمين له في الفريق، فكيف يتم التعامل معه بهذه الطريقة "أنا الذي دعمتك كثيرا".

وأشار إيتور إلى أن الموقف أدهش بقية اللاعبين في غرفة الملابس وتأثرهم بالمشهد الذي أظهر الضغط الشديد على العلاقة بين النجم والمدرب.

واستطرد كارانكا، مشبها العلاقة بين الاثنين بعلاقة أب وابنه قائلا "ربما فعل مورينيو ذلك لإثارة رد فعل معين من رونالدو. فحين أوبخك أمام الجميع، فهذا لأنك الشخص الذي أثق به أكثر".

وأكد كارانكا أن كل القرارات التي اتخذها مورينيو، والتي شارك فيها الجهاز الفني، كانت دائما لصالح المجموعة وليس الفرد.

المصدر: الصحافة الإسبانية

