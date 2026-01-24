القضاء المصري يوقف تنفيذ حكم الحبس بحق لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر

قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية بقبول استئناف رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على حكم حبسه لمدة سنة في قضية التزوير في محررات رسمية، وقررت وقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس صبحي لمدة عام مع الشغل والنفاذ في قضية اتهامه بتزوير مستندات رسمية تتعلق بأداء شخص آخر للامتحانات بدلاً منه بأحد معاهد السياحة والفنادق بمحافظة الجيزة المصرية.

وتقدم محامي صبحي بطعن أمام محكمة الاستئناف التي قررت، اليوم السبت، تأييد حكم الحبس لكن مع إيقاف التنفيذ بدلاً من النفاذ.

وكانت المحكمة قد قضت أيضاً بحبس المتهم الثاني الذي أدى الامتحان بدلاً من صبحي لمدة عام، وحبس المتهم (الهارب حالياً) الذي سهل عملية التزوير لمدة 10 سنوات.

وكان النادي الأهلي، الذي لعب له صبحي ناشئاً كما لعب في صفوفه قبل الانتقال إلى بيراميدز عام 2020، قد أعلن تضامنه مع اللاعب وأرسل محاميه للدفاع عن صبحي في القضية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أشرف عبد العزيز محامي رمضان صبحي، قوله :"المستشار شادي البرقوقي حضر عن النادي الأهلي وترافع عن اللاعب. صبحي ينهي إجراءات اخلاء سبيله الآن وسيعود لمنزله". وكشف عبد العزيز أن اللاعب سيواصل الطعن على الحكم بنية الحصول على البراءة.

وتوجه إكرامي الشحات والد زوجة صبحي بالشكر للنادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، قائلا: "أشكر النادي الأهلي وبالأخص رئيسه محمود الخطيب على وقوفهم بجانب رمضان وبجانبي بصفة خاصة في هذه القضية. الأهلي لا ينسى أبناءه، ومرافعة مستشاره القانوني كان لها أثر كبير في إيقاف تنفيذ الحكم على رمضان. أتمنى أن تنتهي القضية تماماً في الجلسات المقبلة".

وبدأ صبحي (29 عاماً) مسيرته مع الأهلي قبل أن ينتقل إلى ستوك سيتي ومنه إلى هادرسفيلد تاون الإنجليزيين قبل أن يعود معاراً للأهلي عام 2019، ثم انتقل إلى بيراميدز في صيف 2020.

وسبق لصبحي تمثيل منتخب مصر في كأس العالم 2018 وكأس الأمم الأفريقية 2017 و2019.