شاهد.. حكم تركي يطبق أغرب التزام حرفي بالقانون

شهدت مباراة في الدرجة الثانية التركية واقعة طريفة وغير مألوفة، عندما أصر حكم اللقاء على تطبيق القانون بحذافيره، رغم الظروف الجوية القاسية التي جعلت اللعب شبه مستحيل.

الحدث وقع خلال مواجهة متصدر الترتيب قهرمان مرعش ضد نادي طرابزون 1460، حيث غطت الثلوج أرضية الملعب بارتفاع يقارب نصف متر.

ورغم وضوح عدم صلاحية الملعب لإقامة المباراة، قرر الحكم النزول إلى أرضية الميدان لاختبار ما إذا كانت الكرة ترتد أم لا، التزاما بما تنص عليه اللوائح.

المشهد أثار دهشة اللاعبين والجماهير، وسرعان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره مثالا نادرا على التمسك الحرفي بالقانون حتى في أكثر الظروف غرابة، قبل أن يتم لاحقا تأجيل المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية.