برشلونة يتفوق على ريال مدريد في تصدير اللاعبين للدوريات الأوروبية الكبرى

لم يقف تفوق برشلونة على ريال مدريد عند حد الدوري والسوبر الإسباني فقط بل امتد ليشمل تصدير اللاعبين للدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى.

واحتلت أكاديمية لاماسيا للشباب، التابعة لنادي برشلونة، المركز الأول، كأكثر مصدر للنجوم للدوريات الأوربية الخمس الكبرى هذا الموسم متوفقة على لافابريكا التابعة لريال مدريد.

برشلونة يتفوق على ريال مدريد في تصدير اللاعبين

ووفقا للمركز الدولي للدراسات (CIES) فإن "لاماسيا" قدمت 40 لاعبا ينشطون ضمن صفوف أندية الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وأخذ المركز في الاعتبار الأندية التي قضى فيها اللاعبون ثلاثة مواسم على الأقل خلال الفترة العمرية بين 15 و21 عامًا.

وحل ريال مدريد في المركز الثاني بـ35 لاعبا متبوعا بباريس سان جيرمان بـ31 لاعبا.

تاليا قائمة الأندية الأكثر تصديرا للاعبين للدوريات الأوروبية الخمس الكبرى:

1- برشلونة: 40 لاعبا

2- ريال مدريد: 35 لاعبا

3- باريس سان جيرمان: 31 لاعبا

4- ستاد رين: 29 لاعبا

5- أياكس: 27 لاعبا

6- تشيلسي: 25 لاعبا

7- ريال سوسيداد: 24 لاعبا

8- مانشستر سيتي: 22 لاعبا

9- مانشستر يونايتد: 22 لاعبا

10- أرسنال: 22 لاعبا

كما خرّجت أكاديمية دينامو زغرب عشرة لاعبين يلعبون حاليًا في الدوريات الكبرى في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا.

وقدّمت أندية ليفربول وريال بيتيس وفيردر بريمن وبوكا جونيورز وإيندهوفن وبورتو العدد نفسه من اللاعبين.