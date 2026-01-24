بعد أحداث نهائي كأس أفريقيا.. رئيس الوزراء السنغالي يزور المغرب

يزور رئيس وزراء السنغال عثمان سونكو المملكة المغربية، الاثنين المقبل، بعد أيام من الأحداث التي شهدها نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بين منتخبي المغرب والسنغال.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في وزارة الخارجية السنغالية، قوله "الزيارة تأتي بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا للشراكة بين البلدين".

ومن المقرر أن ينعقد أيضا منتدى اقتصادي على هامش هذا الاجتماع الذي يستمر حتى الثلاثاء، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.

أحداث نهائي كأس أفريقيا

وتجمع البلدان علاقات دبلوماسية وثقافية قوية منذ عقود، وشراكات اقتصادية في عدة قطاعات. لكنها شهدت مؤخرا توترا بين مشجعي كرة القدم في البلدين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أحداث مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا التي فاز بها منتخب السنغال على منتخب المغرب، الأحد الماضي في الرباط (1-0).

وقبل انتهاء الوقت الأصلي لهذه المباراة، حاول نحو 1000 مشجع سنغالي اقتحام أرضية الملعب لمدة قاربت 15 دقيقة، قبل أن تتمكن قوات الأمن والمنظمون من السيطرة عليهم.

وقبل ذلك بقليل، كان لاعبو السنغال ومدربهم قد غادروا الملعب احتجاجا على احتساب ركلة جزاء للمغرب في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يعودوا لاستكمال المباراة التي فازوا بها في الشوطين الإضافيين.

ملك المغرب: الشعب لن يقبل بالانسياق وراء الضغينة

والخميس الماضي، قال ملك المغرب محمد السادس إن ما وقع في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا بين المنتخبين المغربي والسنغالي لن ينال من "التقارب الذي نُسج على مدى قرون بين الشعوب الأفريقية"، وإن الشعب المغربي "لن ينساق وراء الضغينة والتفرقة".

وشدد الملك محمد السادس -في بيان أصدره الديوان الملكي- على أنه رغم ما وقع في الدقائق الأخيرة من نهائي كأس أفريقيا من أحداث مؤسفة، "فإنه بمجرد أن تتراجع حدة الانفعال والعواطف، ستنتصر روابط الأخوة الأفريقية بشكل طبيعي، حيث إن هذا النجاح المغربي هو أيضا نجاح لأفريقيا كلها".

وأضاف بيان الديوان الملكي أنه "إزاء التشهير وبعض محاولات النيل من المصداقية" فإن الملك محمد السادس "يظل على اقتناع بأن المخططات المعادية لن تبلغ أبدا مرادها، وأن الشعب المغربي يدرك كيف يميز بين الأمور، ولن يقبل بالانسياق وراء الضغينة والتفرقة".

وأكد الملك أن "المملكة المغربية كانت وستظل بلدا أفريقياً كبيرا وفياً لروح الأخوة والتضامن والاحترام الذي كرسه على الدوام تجاه قارته"، وأضاف البيان أن المغرب "سيواصل التزامه الراسخ والثابت لفائدة أفريقيا موحدة ومزدهرة، لا سيما عبر التقاسم المشترك لتجاربه وخبرته ومهاراته".

رئيس الوزراء السنغالي يدعو للتهدئة

في المقابل، دعا رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو إلى المصالحة والتهدئة مع المغرب عقب الأحداث التي سبقت تتويج منتخب بلاده باللقب الثاني في تاريخه في كأس الأمم الأفريقية.

ودعا سونكو مواطنيه إلى التهدئة، مؤكدا أن ما جرى "لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتجاوز الإطار الرياضي المحض".

كما أكد -في رسالة وجهها للرأي العام- أنه أجرى نقاشا مطولا مع نظيره المغربي عزيز أخنوش لضمان استمرار العمل بروح السكينة والوفاق، وذلك بتوجيهات من الملك محمد السادس والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، حسبما ذكرته صحيفة "لو سولي" الحكومية السنغالية

ويمثل السنغاليون أكبر جالية في المغرب (18.4%) من نحو 150 ألف أجنبي يقيمون في المملكة، وفق آخر إحصاء للسكان لعام 2024.