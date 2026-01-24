فيديو.. المغربي أمين عدلي يعمق أزمة ليفربول في الدوري الإنجليزي

سجل لاعب وسط بورنموث أمين عدلي هدفا في الرمق الأخير بالوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني ليتجرع ليفربول الهزيمة السابعة له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم ويترك حامل اللقب لا يزال يبحث عن فوزه الأول في المسابقة عام 2026.

وأحرز إيفانيلسون وأليخاندرو خيمينيز هدفين ليتقدم بورنموث بهدفين مقابل صفر بحلول الدقيقة 33، لكن قائد ليفربول فيرجيل فان دايك قلص الفارق قبل الاستراحة، ثم عادل دومينيك سوبوسلاي النتيجة بركلة حرة رائعة في الدقيقة 80.

المغربي أمين عدلي يعمق أزمة ليفربول

وبدا أن ليفربول في طريقه لتحقيق التعادل الخامس على التوالي في الدوري، لكن المهاجم المغربي عدلي سجل هدفا في الدقيقة 95 ليحطم آمال الفريق الزائر ويعيده إلى مرسيسايد خالي الوفاض.

وتترك هذه الهزيمة ليفربول في المركز الرابع برصيد 37 نقطة، متأخرا بفارق 14 نقطة عن المتصدر أرسنال، الذي سيواجه مانشستر يونايتد غدا الأحد، بينما تقدم بورنموث إلى المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة.