الكشف عن الهوية البصرية لكأس آسيا 2027 في السعودية

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 في السعودية اليوم السبت عن الهوية البصرية والكأس الجديدة للنسخة الـ19 من البطولة، وذلك قبل أقل من عام واحد على انطلاقها.

وقال الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت "إن تصميم الهوية والكأس يعكسان الثقة والحداثة والطاقة ويستندان إلى رؤية تهدف إلى إلهام الجيل المقبل من لاعبي كرة القدم والمشجعين في مختلف أنحاء القارة.

وأضاف: "تعكس الهوية البصرية الجريئة والمعاصرة روح وثقافة الدولة المضيفة، كما تحتفي في الوقت ذاته بالقوة التوحيدية لكرة القدم الآسيوية".

ويبرز في قلب هذه الهوية الشعار الرسمي، الذي يجمع بين خطوط فريدة ورمز الكأس الأيقوني المستلهم من الهندسة النجدية المتدرجة، وهي أسلوب معماري وزخرفي فريد لا يوجد إلا في السعودية.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي "ستكون كأس آسيا في السعودية 2027 احتفالا استثنائيا بكرة القدم والثقافة، ويعد الكشف عن الهوية اليوم محطة مهمة في تجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع.

وأضاف: "فهي تعكس تراث المملكة وحداثتها، وتبرز في الوقت ذاته الطابع الإلهامي للبطولة، ونحن واثقون بأنها ستلقى صدى واسعا لدى جماهيرنا الشغوفة في مختلف أنحاء آسيا وخارجها أيضا".

وتم الكشف عن هوية البطولة بين شوطي المباراة النهائية لكأس آسيا تحت 23 عاما (السعودية 2026) في استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة اليوم.

وترافق ذلك مع عرض فيلم قصير بعنوان "شرارة فوق آسيا". ويرمز الفيلم للطاقة والترقب والوحدة التي تجلبها كأس آسيا إلى ملايين المشجعين في أرجاء القارة.

اليابان تفوز بكأس آسيا تحت 23 عاما

وتوج منتخب اليابان باللقب القاري تحت 23 عاما بعد فوزه على نظيره الصيني 4-0 في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن تقام كأس آسيا 2027 في السعودية خلال الفترة 7 يناير/كانون الثاني حتى 5 فبراير/شباط 2027 في ثلاث مدن هي الرياض وجدة والخبر، بمشاركة أفضل 24 منتخباً وطنياً للرجال في القارة.