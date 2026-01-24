30 ألف يورو.. الكاميرون تصرف أغرب منحة مالية بعد أمم أفريقيا

كشفت صحيفة "سبورت نيوز أفريكا" أن المدرب البلجيكي المقال من تدريب منتخب الكاميرون، مارك بريس حصل على منحة مالية قدرها 30 ألف يورو (نحو 32 ألف دولار) مكافأة على وصول الكاميرون إلى ربع نهائي أمم أفريقيا الأخيرة في المغرب، رغم أنه لم يقد المنتخب بالأساس.

وأضافت الصحيفة أن المكافأة مُنحت له من وزير الرياضة الكاميروني بناء على بنود العقد الذي وقعه عام 2024 مع اتحاد الكرة.

الطريف أن المدرب دافيد باغو الذي عينه رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد إقالة مارك بريس، لم يحصل على أي منحة أو مكافأة حتى الآن، رغم أنه وصل إلى ربع النهائي، وغادر البطولة بخسارته أمام منتخب المغرب بنتيجة 2-0.

وأرجعت التقارير الصحفية السبب إلى أن قرار إيتو بتعيين باغو بات ساري المفعول على أرض الواقع، إلا أنه لم يكن كذلك في الوثائق القانونية، إذ ظل بريس هو المدرب الأول بالنسبة إلى وزير الرياضة الذي رفض القرار.

ويأتي هذا الوضع نتيجة صراع مستمر بين الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ووزارة الرياضة حول صلاحيات التوظيف والإقالة، ما جعل بريس يتقاضى راتبه الرسمي رغم إقالته، بينما يبقى باغو بلا أي مستحقات مالية.