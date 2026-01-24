القطري ناصر العطية يحقق فوزا تاريخيا في رالي عمان

واصل البطل القطري ناصر العطية تأكيد هيمنته على رياضة الراليات بتحقيقه الفوز في رالي عمان 2026، مسجلا انتصاره التاسع في هذا الحدث العريق.

وحقق العطية الانتصار رقم 92 في مسيرته ضمن بطولة الشرق الأوسط للراليات، ليعزز رقمه القياسي كأنجح سائق في تاريخ البطولة.

وقدم العطية أداء قويا طوال مراحل الرالي ليتقدم على السائق العماني عبدالله الرواحي الذي حل في المركز الثاني، بينما جاء ناصر خليفة العطية في المركز الثالث وحقق في الوقت نفسه لقب كأس الماسترز.

واضطر السائقان محمد المري وراشد المهندي للانسحاب بسبب مشاكل ميكانيكية، وذلك رغم تصدرهما فئتيهما في وقت سابق من المنافسات.

وبعد ختام جولة عمان، تتجه الأنظار إلى الجولة المقبلة من بطولة الشرق الأوسط للراليات 2026، وهي رالي قطر الدولي الذي سيقام خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير/شباط 2026، حيث ينتظر أن يشهد الحدث منافسة قوية بين نخبة سائقي المنطقة.