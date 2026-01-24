نادي أوروبي يعاقب مدربا بسبب احتفاله الصاخب بفوز السنغال

شهد الدوري البلجيكي واقعة غير معتادة، بعدما تعرض إبراهيم سونكو (45 عاما)، عضو الجهاز الفني لنادي أود هيفرلي لوفن، لعقوبة إدارية بسبب احتفاله المبالغ فيه بتتويج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية.

في الليلة نفسها التي خاض فيها منتخب السنغال نهائي الأمم الأفريقية واجه نادي هيفرلي لوفن نادي سانت ترودين وخسر المباراة بنتيجة هدف دون رد، مما وضع النادي في موقف حرج ضمن صراع البقاء في الدرجة الأولى البلجيكية.

ورغم الأجواء المشحونة داخل حافلة الفريق بعد الهزيمة، انشغل سونكو بمتابعة النهائي الأفريقي، حيث عاش لحظات توتر وفرح كبيرين، انتهت بهدف باب غايي الحاسم وتتويج "أسود التيرانغا".

وبحسب تقارير صحفية بلجيكية لم يراع سونكو مشاعر لاعبي فريقه وواصل الاحتفال بفوز السنغال بالغناء والرقص داخل الحافلة، وهو ما أثار استياء عدد من لاعبي هيفرلي لوفن الذين نقلوا الأمر إلى إدارة النادي.

وردّت الإدارة باتخاذ قرار صارم، إذ تم تقليص مهام سونكو، بعدما كان مكلفا بمرافقة الفريق الأول وتأطير المواهب الشابة، ليقتصر دوره مستقبلا على العمل مع فريق تحت 23 عاما فقط.

ويحتل نادي هيفرلي لوفن المركز الـ14 في الدوري البلجيكي بمجموع 20 نقطة بعد مرور 21 جولة ما يجعله مهددا بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.