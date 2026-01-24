السد يتوج بدرع السوبر القطري الإماراتي

سجل روبرتو فيرمينو هدفين ليقود السد للفوز 3-2 على شباب الأهلي في درع السوبر الإماراتية القطرية لكرة القدم بين بطلي مسابقتي الدوري في البلدين اليوم السبت.

وتقدم شباب الأهلي في الدقيقة 29 بتسديدة قوية من يوري سيزار قبل أن يدرك فيرمينو التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة 54، في حين سجل أكرم عفيف هدف التقدم في الدقيقة 74.

لكن محمد جمعة المنصوري أعاد شباب الأهلي في النتيجة بعد فترة وجيزة بضربة رأس متقنة. وسجل فيرمينو هدف الفوز في الدقيقة 6 من الوقت المحتسب بدل الضائع.