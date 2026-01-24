مباراة تتحول إلى "كوميديا كروية" في الدوري الفرنسي

شهدت مباراة أورليان وسوشو في الجولة الـ18 من الدوري الوطني الفرنسي لقطات استثنائية وغريبة.

كانت البداية عندما ارتكب حارس أورليان شارلي جان سلسلة أخطاء كلفت فريقه كثيرا خلال الدقائق الأولى من اللقاء الذي انتهى بخسارة أصحاب الأرض 1-2.

ولم تدم مشاركة الحارس سوى نحو ربع ساعة، فعند الدقيقة 13 أخطأ جان في التعامل مع كرة طويلة مرسلة من لاعبي سوشو، ليعيدها بشكل سيئ نحو مرماه.

وأمام انفراد المهاجم كابيت دجوكو، تدخل الحارس بعنف لإيقافه، ليحتسب الحكم ركلة جزاء مباشرة ويشهر البطاقة الحمراء في وجهه دون تردد.

وبسبب غياب حارس احتياطي على دكة البدلاء، اضطر أورليان إلى إسناد مهمة حراسة المرمى لأحد لاعبي خط الوسط، حيث ارتدى لاعب الوسط غريغوري بيرتييه القفازات.

ونجح الأخير في خطف الأضواء بعدما تصدى لركلة الجزاء التي نفذها بوبكر فوفانا، وسط احتفالات كبيرة من زملائه.

مدرب أورليان هيرفي ديلا ماجوري علق على الواقعة قائلا: "لم نستسلم رغم ما حدث. السيناريو كان صعبا جدا علينا".

ورغم البداية الصادمة، تمكن أورليان من الصمود نسبيا، حيث افتتح كابيت دجوكو التسجيل لسوشو في الدقيقة 27، قبل أن يضيف إيلسون مينديز الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول (42).

وفي الدقائق الأخيرة، قلص فهد الخومستي الفارق لأورليان عند الدقيقة 87. وبهذه النتيجة، عزز سوشو موقعه في المركز 3 بترتيب الدوري الوطني، موسعا الفارق إلى 4 نقاط عن أورليان في المركز الرابع.