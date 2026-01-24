الدوري العراقي.. صراع القمة يشتعل وتفادي الهبوط يزداد تعقيدا

أسدل الستار على منافسات المرحلة 14 من بطولة العراق لكرة القدم، جولة حملت تغييرات مهمّة في جدول الترتيب، وأكدت اشتعال المنافسة في القمة، مقابل تعقّد وضع فرق القاع.

نتائج الجولة الـ14 من الدوري العراقي

مباريات الخميس

الكرخ × نوروز 3-0

ديالى × الغراف 1-1

القوة الجوية × القاسم 2-0

الكرمة × أمانة بغداد 2-1

الزوراء × النجف 2-0

مباريات الجمعة

أربيل × الطلبة 0-2

الكهرباء × الموصل 0-1

النفط × نفط ميسان 1-2

الميناء × الشرطة 1-1

زاخو × دهوك 1-1

قراءة في الترتيب: القمة مزدحمة والشرطة يترقّب

رغم خسارته أمام الطلبة، حافظ أربيل على الصدارة بـ30 نقطة، مستفيدًا من تعثّر مطارديه، لكنه بات تحت ضغط حقيقي مع تقارب النقاط في المراكز الأولى.

الكرمة واصل عروضه القوية وارتقى إلى الوصافة بـ29 نقطة، ليؤكد أنه أحد أبرز مفاجآت الموسم، فيما يواصل القوة الجوية زحفه بثبات في المركز الثالث (28 نقطة) مع دفاع صلب يُعد من الأفضل في البطولة.

أما الشرطة، فرغم تعادله مع الميناء، يبقى في وضع مريح نسبيًا بـ26 نقطة مع مباراة مؤجلة، ما يجعله مرشحًا قويًا لدخول سباق الصدارة بقوة في الجولات المقبلة.

اللافت أن الزوراء، الكرخ، والطلبة يتقاسمون نفس الرصيد (26 نقطة)، ما يعكس احتدام المنافسة على المراكز المؤهلة، ويجعل أي تعثّر مكلفًا.

الوسط المتوازن… والقاع المقلق

في وسط الترتيب، تبدو فرق زاخو، ديالى، دهوك، والغراف في وضع مستقر نسبيًا، مع أداء متقارب ونقاط متقاربة، دون ضغط حقيقي أو طموح واضح بالقفز نحو القمة.

في المقابل، تتفاقم أزمة فرق القاع كالتالي:

القاسم يواصل نزيف النقاط دون أي فوز (نقطة واحدة فقط).

النجف والكهرباء يعيشان موسمًا صعبًا هجوميًا ودفاعيًا.

نوروز تلقى ضربة قاسية بثلاثية أمام الكرخ، ما زاد وضعيته تعقيدًا.

وأكدت الجولة 14 أن سباق اللقب لازال مفتوحا على كل الاحتمالات والفوارق بين المراكز من الأول إلى السابع ضئيلة وخادعة، أما أصحاب المراكز المتأخرة فيحتاجون إلى "صحوة عاجلة" قبل فوات الأوان

والجولات القادمة قد تحمل أولى الانفصالات الحقيقية في الترتيب. أو تزيد الدوري اشتعالًا حتى الرمق الأخير.

ترتيب فرق الدوري العراقي لكرة القدم بعد الجولة الـ14:

1. أربيل 30 (نقطة)

2. الكرمة 29

3. القوة الجوية 28

4. الشرطة 26

5. الزوراء 26

6. الكرخ 26

7. الطلبة 26

8. زاخو 23

9. ديالى 22

10. دهوك 21

11. الغراف 20

12. النفط 19

13. الميناء 17

14. أمانة بغداد 17

15. الموصل 15

16. نفط ميسان 13

17. نوروز 13

18. الكهرباء 8

19. النجف 7

20. القاسم 1