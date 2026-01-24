إطلاق نار في منيابوليس يؤجل مباراة بدوري السلة الأمريكي

قررت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين تأجيل مباراة اليوم السبت في منيابوليس ليوم واحد فقط بعد أن أطلق عملاء اتحاديون النار على رجل وقتلوه في المدينة التي كانت مقر حملة اتحادية ضد الهجرة.

وهذا ثاني حادث إطلاق نار مميت يتورط فيه عملاء اتحاديون هذا الشهر، وجاء بعد يوم واحد من خروج أكثر من 10 آلاف شخص إلى شوارع المدينة للاحتجاج على وجود 3 آلاف عميل اتحادي أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإرسالهم للولاية.

وقالت الرابطة في بيان اليوم: "تم تأجيل المباراة التي كان من المقرر إقامتها اليوم بين فريقي غولدن ستيت وريورز ومينيسوتا تمبرولفز في ملعب تارجت سنتر".

وأضافت "تم اتخاذ هذا القرار لإعطاء الأولوية لسلامة وأمن مجتمع منيابوليس" وستقام المباراة غدا الأحد في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في ذات الملعب.