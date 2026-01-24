بالفيديو.. أوغسبورغ يصعق بايرن ويحقق أول فوز في ميونيخ منذ 11 عاما

سجل أوغسبورغ المتعثر هدفين في 6 دقائق قرب نهاية الشوط الثاني ليقلب تأخره بهدف إلى فوز مفاجئ 2-1 على مضيفه بايرن ميونيخ، اليوم السبت، ليتكبد أصحاب الأرض أول خسارة في الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم.

وتقدم بايرن، الذي ضمن مكانا في أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، في الدقيقة 23 بضربة ‍رأس لعبها هيروكي إيتو، لكنه افتقر إلى أي شرارة في الهجوم وسجل أوغسبورغ في الدقيقتين 75 و81 عن طريق آرثر تشافيس وهان-نواه ماسينغو ليحقق انتصاره الأول في ميونيخ منذ 11 عاما.

ولا يزال بايرن متصدرا برصيد 50 نقطة بفارق 11 نقطة أمام بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني الذي يواجه أونيون برلين في وقت لاحق اليوم. وصعد أوغسبورغ إلى المركز 13.

ولم يقدم بايرن ميونخ، الذي لم يخسر في أول 27 جولة، أفضل مستوياته لكنه سيطر على الشوط الأول، وتقدم في الدقيقة 23 بضربة رأس لعبها ‌إيتو مستغلا ركلة ركنية نفذها مايكل أوليس.

وكانت هذه التمريرة الحاسمة رقم 14 للاعب الدولي الفرنسي في الدوري، ورقم 22 في جميع المسابقات هذا الموسم.

وتناوب هاري كين ‌ولويس دياز ولينارت كارل على إهدار فرص تعزيز تقدم بايرن قبل أن يحصل أوغسبورغ على أفضل ‌فرصة مع الركلة الأخيرة في الشوط الأول، إذ ارتدت تسديدة روبن فيلهاور القوية من العارضة.

لكن أوغسبورغ وجد مساحة أكبر بعد الاستراحة مع انخفاض وتيرة بايرن، وتصدى يوناس أوربي حارس مرمى بايرن لتسديدة من ‌إلفيس ريكسبيكاي وركلة حرة رائعة من أليكسيس كلود موريس.

وأدرك أوغسبورغ التعادل المستحق في الدقيقة 75 عندما سجل البرازيلي تشافيس هدفا برأسه من ركلة ‍ركنية. وبعد 6 دقائق، أكمل عودته المذهلة بهدف سجله ماسينغو من مسافة قريبة بعد تمريرة عرضية متقنة من ديميتريس يانوليس.