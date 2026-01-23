يوسين بولت يطارد ميدالية أولمبية خارج اختصاصه في 2028

أبدى أسطورة ألعاب القوى الجامايكي يوسين بولت انفتاحه على فكرة تمثيل منتخب بلاده في منافسات الكريكيت خلال أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وذلك بعد عودة اللعبة إلى البرنامج الأولمبي لأول مرة منذ 128 عاما.

وقال بولت في تصريحات حديثة لمجلة "إيسكوير" إنه معتزل بسعادة من الرياضة الاحترافية، لكنه لن يمانع العودة إذا تلقى اتصالا رسميا.مضيفا: "لم ألعب الكريكيت منذ فترة طويلة، لكن إذا اتصلوا بي سأكون جاهزا".

ويعيد هذا التصريح ما كشفته وسائل إعلام عن محاولات سابقة لبولت لتغيير مساره الرياضي عقب أولمبياد لندن 2012، حين كان منفتحا على خوض تجربة احترافية في لعبة الكريكيت، وتحديدا في الدوري الأسترالي.

ففي ذلك الوقت، دخل بولت وممثلوه في مناقشات مطولة مع نادي ملبورن ستارز، وأجرى بولت حينها محادثات مع مسؤولي النادي ونجم الفريق الراحل شين وارن، معربا عن إعجابه بنسخة (تي 20) السريعة من الكريكيت، ومؤكدا استعداده لخوض التجربة إذا سمحت ظروفه التدريبية بذلك.

إلا أن وكيل أعمال بولت استبعد إمكانية مشاركته، مشيرا إلى أن برنامج إعداده لبطولات ألعاب القوى، وعلى رأسها بطولة العالم، حال دون إتمام الصفقة.

يذكر أنه سيتم إدراج كريكيت (تي 20) ضمن منافسات أولمبياد لوس أنجلوس 2028 بمشاركة ستة منتخبات للرجال ومثلها للسيدات.