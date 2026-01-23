وفاة غامضة لـ"عملاق" كمال الأجسام الإيطالي

خيم الحزن على مجتمع رياضة كمال الأجسام العالمي عقب الإعلان عن وفاة البطل الإيطالي أندريا لوريني، المعروف بلقب "العملاق"، في ظروف غامضة.

ولم يعلن بشكل قاطع أسباب وفاة لوريني الذي يبلغ 48 عاماً ويتمتع بصحة جيدة، منذ فارق الحياة في منزله بمدينة كياري، شمال إيطاليا.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما حاولت والدة لوريني التواصل معه هاتفياً عدة مرات دون جدوى، مما دفعها للتوجه إلى غرفته، لتجده فاقداً للوعي في فراشه. وعلى الفور، تم استدعاء فرق الطوارئ التي حاولت إنعاشه، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل ليُعلن عن وفاته رسمياً.

وبحسب التقارير الواردة من إيطاليا، قررت عائلة لوريني عدم إجراء تشريح للجثة رغم غموض أسباب الوفاة، حيث رجحت العائلة أن الوفاة نجمت عن "سكتة قلبية مفاجئة".

وترك لوريني وراءه طفلين، جايا وإدواردو، اللذين طالما شارك صورهما عبر منصات التواصل الاجتماعي، معبراً عن فخره بدوره كأب.

يُعد أندريا لوريني واحداً من أبرز الوجوه الرياضية في إيطاليا، حيث حقق إنجازات لافتة في مسيرته الاحترافية، أبرزها: