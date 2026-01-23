تحديد موعد ختام الدوري الجزائري ونهائي الكأس

أعلنت رابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، موعد ختام المسابقة هذا الموسم، وكذلك تاريخ إقامة نهائي بطولة كأس الجزائر.

وجاء في جدول مفصل للرابطة أن الجولة الـ30 (الأخيرة) من مسابقة الدوري ستلعب الجمعة 22 مايو/أيار المقبل، على أن تلعب الجولتان الأوليان من مرحلة الذهاب فيما تبقى من يناير/كانون الثاني الحالي، مقابل 4 جولات في فبراير/شباط القادم، و3 جولات في مارس/آذار المقبل، ومثلها خلال أبريل/نيسان القادم، وبرمجت الجولات الثلاث الأخيرة في مايو/أيار المقبل.

وأبرزت الوثيقة نفسها أن المباريات المؤجلة ستلعب خلال نهايتي مارس/آذار وأبريل/نيسان القادمين.

من جهة أخرى، كشف بيان الرابطة أن دور الثمانية من مسابقة كأس الجزائر سيلعب يومي 3 و4 مارس/آذار المقبل، بينما يقام قبل النهائي يوم 7 أبريل/نيسان القادم، في حين حدد تاريخ 2 مايو/أيار المقبل موعدا لإقامة المباراة النهائية.