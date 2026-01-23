شاهد.. ركلة جزاء "بانينكا" مثالية لمراهق برازيلي تُشعل مواقع التواصل

في الوقت الذي لا يزال فيه العالم يتحدث عن ركلة الجزاء الضائعة للنجم المغربي إبراهيم دياز في نهائي كأس أمم أفريقيا، خطف مراهق برازيلي الأضواء عالميا بتنفيذ "مذهل" لركلة جزاء على طريقة "بانينكا"، وُصفت بأنها "مثالية من الناحية الرياضية والهندسية".

ركلة جزاء "بانينكا" مثالية لمراهق برازيلي

وخلال مباراة نادي سبورت ريسيفي ضد أميركا دي ناتال في بطولة "كوبينيا" (كأس الرابطة للشباب في البرازيل)، انبرى الموهبة الصاعدة جواو هنريك (16 عاما) لتنفيذ ركلة جزاء في وقت حرج.

وبدلا من الارتباك، نفذ اللاعب ركلة "بانينكا" ببرود أعصاب غريب، حيث ارتفعت الكرة بمسار قوسي دقيق سكنت معه الشباك، مما جعل الفيديو يتحول إلى "تريند" عالمي تحت مسمى "البانينكا المثالية رياضيا".

مقارنة قاسية مع إبراهيم دياز

وضعت الصحافة العالمية نجاح المراهق البرازيلي في مقارنة مباشرة مع ما حدث في نهائي كأس أفريقيا "المثير للجدل" بين المغرب والسنغال.

وعندما كانت النتيجة 0-0 أهدر إبراهيم دياز فرصة ذهبية لفوز المنتخب المغربي في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، حين حاول تنفيذ ركلة جزاء بطريقة "بانينكا" أمام العملاق السنغالي إدوارد ميندي، إلا أن كرته جاءت ضعيفة وسهلة في يد الحارس، لتنتهي المباراة بخسارة "أسود الأطلس" صفر-1 بعد امتدادها، ليخسر "أسود الأطلس" المباراة واللقب وسط أجواء مشحونة.