قارورة مياه تكلف تشيلسي أكثر من 200 ألف دولار

قارورة المياه التي ألقاها تشيلسي تظهر في الهواء بينما يدور حوار ساخن بين الحكم وأحد أعضاء الجهاز الفني (رويترز)
Published On 23/1/2026
آخر تحديث: 21:23 (توقيت مكة)

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة إن نادي تشيلسي فرضت عليه غرامة قدرها 150 ألف جنيه إسترليني (نحو 203 دولار) بعد إلقاء قارورة مياه من المنطقة الفنية للفريق تجاه الجهاز الفني لضيفه أستون فيلا، بعد فوز الفريق الزائر 2-1 على ملعب ستامفورد بريدج في الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان إن جهة تنظيمية مستقلة فرضت الغرامة بعد اعتراف تشيلسي بالتهمة.

ووجه الاتهام لتشيلسي في وقت سابق من هذا الشهر بعد إلقاء الزجاجة التي قالت تقارير إعلامية إنها كانت تحتوي على ماء، أثناء احتفال فيلا بالفوز في 27 ديسمبر/كانون الأول.

قارورة المياه ألقاها أحد أعضاء الجهاز الفني لتشيلسي على المنطقة الفنية لأستون فيلا (رويترز) 

وكان الحكم ستيوارت أتويل قد كتب في تقريره عن الواقعة "تم إبلاغي بادعاء مفاده أن أحد أعضاء الجهاز الفني لتشيلسي، والذي لم تُحدد هويته، ألقى زجاجة مشروبات بلاستيكية في اتجاه المنطقة الفنية لأستون فيلا".

ويحل تشيلسي صاحب المركز السادس ضيفا على كريستال بالاس يوم الأحد، في نفس التوقيت الذي يلعب فيه فيلا ثالث الترتيب على ملعب نيوكاسل يونايتد.

المصدر: رويترز

