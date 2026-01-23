رياضة|المملكة المتحدة

غوارديولا مستسلما: هذا الفريق الأفضل في العالم وانظروا ما يفعلونه

غوارديولا مستسلما: هذا الفريق الأفضل في العالم وانظروا ما يفعلونه (الأوروبية)
يعتقد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا أن أرسنال هو أفضل فريق في العالم.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 7 نقاط عن السيتي، كما حقق الفريق مشوارا مثاليا في دوري أبطال أوروبا بـ7 انتصارات خلال 7 مباريات.

وتقبل غوارديولا المستوى المتراجع لفريقه، بما يجعله يواجه مهمة صعبة للحاق بأرسنال، لكنه يبقى متفائلا.

Soccer Football - Premier League - Arsenal v Manchester City - Emirates Stadium, London, Britain - September 21, 2025 Arsenal manager Mikel Arteta and Declan Rice with Manchester City manager Pep Guardiola and John Stones after the match REUTERS/Hannah Mckay EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
غوارديولا (يسار) مع تلميذه أرتيتا مدرب أرسنال (رويترز)

وقال مدرب مانشستر سيتي: "إنهم أفضل فريق في العالم، انظروا إلى ما يفعلونه في دوري الأبطال والدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "إنهم الفريق الأفضل الآن، ونأمل أن نقترب منهم، نتحسن أكثر وأكثر، وأن يمنحونا الفرصة للحاق بهم".

وتحدث غوارديولا لوسائل الإعلام قبل مباراة فريقه ضد المتذيل ولفرهامبتون يوم السبت، حيث يمتلك سيتي فرصة لتقليل الفارق مع أرسنال إلى 4 نقاط. أما أرسنال فيخوض مواجهة قوية عندما يستضيف مانشستر يونايتد يوم الأحد.

المصدر: الألمانية

