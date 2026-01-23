غوارديولا مستسلما: هذا الفريق الأفضل في العالم وانظروا ما يفعلونه

يعتقد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا أن أرسنال هو أفضل فريق في العالم.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 7 نقاط عن السيتي، كما حقق الفريق مشوارا مثاليا في دوري أبطال أوروبا بـ7 انتصارات خلال 7 مباريات.

وتقبل غوارديولا المستوى المتراجع لفريقه، بما يجعله يواجه مهمة صعبة للحاق بأرسنال، لكنه يبقى متفائلا.

غوارديولا مستسلما: هذا الفريق الأفضل في العالم

وقال مدرب مانشستر سيتي: "إنهم أفضل فريق في العالم، انظروا إلى ما يفعلونه في دوري الأبطال والدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "إنهم الفريق الأفضل الآن، ونأمل أن نقترب منهم، نتحسن أكثر وأكثر، وأن يمنحونا الفرصة للحاق بهم".

وتحدث غوارديولا لوسائل الإعلام قبل مباراة فريقه ضد المتذيل ولفرهامبتون يوم السبت، حيث يمتلك سيتي فرصة لتقليل الفارق مع أرسنال إلى 4 نقاط. أما أرسنال فيخوض مواجهة قوية عندما يستضيف مانشستر يونايتد يوم الأحد.