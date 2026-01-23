اتصال هاتفي مع زيدان يشعل حماس جماهير ريال مدريد

تصدر أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان إعلانا جديدا لشركة أديداس، حمل إشارات واضحة لعلاقته الخاصة بريال مدريد.

وظهر زيدان وحيدا داخل مكتب قبل أن يرن هاتفه بنغمة مألوفة لعشاق الملكي، تتمثل في الموسيقى الرسمية لريال مدريد، في لقطة أثارت مشاعر الحنين لدى الجماهير المدريدية.

ويظهر زيدان في الإعلان بدور القائد، بمشاركة عدد من نجوم ريال مدريد السابقين، أبرزهم ديفيد بيكهام وكاكا، إلى جانب أسماء عالمية مثل بول بوغبا وتشافي وأليساندرو ديل بييرو.

ورغم ما تداولته وسائل التواصل من أن الفيديو قد يكون تلميحا لعودة زين الدين زيدان لقيادة الميرينغي، تبدو عودة زيدان في المستقبل القريب مستبعدة، إذ تشير التقارير إلى أن المدرب الفرنسي يضع نصب عينيه قيادة المنتخب الفرنسي بعد كأس العالم 2026.