رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

اتصال هاتفي مع زيدان يشعل حماس جماهير ريال مدريد

صورة لزين الدين زيدان خلال إجراء مكالمة هاتفية مع النجم البرازيلي كاكا من حساب @adidasfootball على منصة اكس
Published On 23/1/2026
|
آخر تحديث: 14:46 (توقيت مكة)

تصدر أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان إعلانا جديدا لشركة أديداس، حمل إشارات واضحة لعلاقته الخاصة بريال مدريد.

وظهر زيدان وحيدا داخل مكتب قبل أن يرن هاتفه بنغمة مألوفة لعشاق الملكي، تتمثل في الموسيقى الرسمية لريال مدريد، في لقطة أثارت مشاعر الحنين لدى الجماهير المدريدية.

ويظهر زيدان في الإعلان بدور القائد، بمشاركة عدد من نجوم ريال مدريد السابقين، أبرزهم ديفيد بيكهام وكاكا، إلى جانب أسماء عالمية مثل بول بوغبا وتشافي وأليساندرو ديل بييرو.

ورغم ما تداولته وسائل التواصل من أن الفيديو قد يكون تلميحا لعودة زين الدين زيدان لقيادة الميرينغي، تبدو عودة زيدان في المستقبل القريب مستبعدة، إذ تشير التقارير إلى أن المدرب الفرنسي يضع نصب عينيه قيادة المنتخب الفرنسي بعد كأس العالم 2026.

المصدر: مواقع إلكترونية

