بالفيديو.. تير شتيغن يراوغ كلبة جيرونا في ظهوره الأول

راوغ الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، كلبة نادي جيرونا "لا كانيا"، خلال ظهوره الأول أمام جماهير الفريق، عقب تقديمه حارسا جديدا للنادي قادما من برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وظهر شتيغن في مراسم تقديمه الرسمية وهو يراوغ الكلبة داخل أرضية الملعب، وسط تفاعل وتصفيق الجماهير التي حضرت الحدث.

وتُعد "لا كانيا" الكلبة الرسمية لنادي جيرونا الإسباني، بحسب إعلان سابق للنادي في أكتوبر 2022، حيث تحضر عددا من الفعاليات الرسمية وتشارك في مناسبات مختلفة إلى جانب لاعبي الفريق.

كان الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، أعرب في تصريحات عند تقديمه لوسائل الإعلام، عن صعوبة رحيله عن برشلونة بعد نحو 12 عامًا قضّاها في صفوف النادي، مشيرًا إلى أن التغيير كان مفاجئًا وعنيفًا بالنسبة له.

وأكد شتيغن أنه يسعى لتوظيف خبرته الطويلة وأسلوب لعبه لخدمة فريقه الجديد جيرونا، مشيرًا إلى أن فلسفة النادي وأسلوب لعبه يتماشى مع رؤيته وطريقته داخل الملعب، ما يمنحه الثقة للانخراط سريعًا مع الفريق والعمل على تعزيز أدائه من مركز حراسة المرمى.