أسطورة إنجلترا يروي معاناته من كسور وثقب في الرئة

كشف نجم منتخب إنجلترا السابق، بول غاسكوين، أن أزمة صحية مؤخرا أصابته بذعر شديد وألم مبرح، بعد سقوط مروع أدى إلى كسور في 6 أضلاع وثقب في إحدى رئتيه، في أزمة صحية جديدة تضاف لسجل مشاكله الصحية الطويل.

وفي حديثه لأحد برامج البودكاست، روى غاسكوين تفاصيل الحادث قائلا إنه كان يعلق شيئا ما عندما سقط إلى الخلف، مضيفا أنه شعر بألم شديد وطلب تدخل الجراحين بسرعة لأنه كان في حالة ذعر، كما قال إنه اعتقد أنه رأى والده الراحل أثناء معاناته.

أضاف غاسكوين: "لقد خضعت لـ38 عملية جراحية من قبل، عادة لا يثير هذا الأمر خوفي، لكن هذه المرة كنت خائفا جدا. كنت أبكي وأطلب من الأطباء التدخل فورا".

يُذكر أن هذه ليست الأزمة الصحية الأولى لغاسكوين، فقد نُقل إلى المستشفى في يوليو/تموز 2025 بعد العثور عليه شبه فاقد للوعي في منزله في بول، دورست. وتم إدخاله إلى قسم العناية المركزة قبل نقله إلى وحدة طبية حادة.

تجدر الإشارة إلى أن غاسكوين، البالغ من العمر 58 عاما، خاض مسيرة مميزة مع أندية مثل نيوكاسل يونايتد، توتنهام هوتسبير، لاتسيو، ورينجرز، كما شارك مع المنتخب الإنجليزي في 57 مباراة سجل خلالها 10 أهداف، ومن أبرز لحظاته بكاؤه في نصف نهائي كأس العالم 1990 ضد ألمانيا، وتسجيله هدفا خياليا في يورو 1996.