بالفيديو.. برشلونة يكشف عن سلاحه السري لحراسة المرمى

ظهر مدافع برشلونة رونالد أراوخو بشكل مميز خلال الحصص التدريبية للفريق بعدما خاض تجربة اللعب في مركز حراسة المرمى.

ووفقا للقطات التي نشرها الموقع الرسمي للنادي، قدم أراوخو أداء مميزا ونجح في التصدي لعدد من التسديدات القوية، من بينها محاولات لنجوم الفريق وعلى رأسهم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

التجربة لاقت تفاعلا واسعا، وأظهرت جاهزية اللاعب وقدرته على التأقلم حتى في مراكز غير معتادة.

وأشار بعض المتابعين مازحا إلى أهمية تدوير اللاعبين داخل الفريق، مؤكدين أن غياب رافينيا يقلل من قوة الضغط ويزيد من فرص الخسارة، كما عبّر آخرون عن ثقتهم في لامين يامال، معتبرين أن المساحات التي يلعب فيها تبقى آمنة بوجود أراوخو، بل وذهب بعضهم إلى اعتباره مشروع “ميسي جديد” إذا حصل على الفرصة الكاملة.

في المقابل، رأى جزء من الجماهير أن أراوخو لم يعد مقنعًا في مركزه الأصلي كمدافع، وأن تجربته في مركز جديد تعكس تراجع مستواه. بينما دعا آخرون إلى منحه الوقت للعودة تدريجيًا، والعمل على رفع قيمته السوقية قبل بيعه بشكل جيد، ليبدأ بعدها فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية كحارس مرمى.