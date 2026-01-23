بينهم صلاح وفيرنانديز.. الدوري السعودي يستهدف 50 نجما

ذكرت تقارير صحفية أن نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، وقائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز أدرجا ضمن قائمة من 50 لاعبا محتملا للانتقال إلى أندية الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم عام 2026.

ورغم أن صلاح جدد عقده مع ليفربول لمدة موسمين ليبقى مع الفريق حتى عام 2027، فإن مستقبله أصبح محل شك متزايد بعد تصريحاته الأخيرة عن قلة مشاركاته مع الفريق، حيث أشار إلى أنه يشعر بأن النادي "تجاهله"، وتم استبعاده مؤقتا من مباراة الفريق أمام إنتر ميلان، قبل أن يعاد إلى التشكيلة بعد محادثات إيجابية مع المدرب.

أما فرنانديز، فقد ارتبط اسمه بالدوري السعودي الصيف الماضي، لكنه رفض عرضا بقيمة 127 مليون دولار من الهلال مفضلا البقاء في مانشستر يونايتد.

ورغم ذلك، ظهرت شكوك حول مستقبله بعد تصريحاته في ديسمبر/كانون الأول بأن إدارة مانشستر يونايتد ترغب في رحيله، ما يفتح الباب لاحتمالية انتقاله إذا تكررت عروض مشابهة هذا الصيف.

كما أدرج التقرير لاعب مانشستر يونايتد كاسيميرو، الذي أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي سينتهي عقده مع برشلونة هذا الصيف، ضمن قائمة الأهداف المحتملة.

ومن بين الأسماء الأخرى البارزة على القائمة: النجم البرازيلي في صفوف ريال مدريد فينيسيوس جونيور، إضافة إلى البلجيكيين أمادو أونانا ويوري تيليمانس الناشطين في صفوف أستون فيلا، والبرازيلي غابرييل مارتينيلي لاعب أرسنال.

وأشارت التقارير إلى أن بعض نجوم الدوري السعودي الذين تنتهي عقودهم مثل نغولو كانتي وروبن نيفيس وكريم بنزيمة قد يُسمح لهم بالرحيل هذا الصيف لتوفير ميزانية للتعاقدات الجديدة.