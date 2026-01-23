مباراة شبيبة القبائل ضد الجيش الملكي بأبطال أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

مواجهة مرتقبة ومثيرة لحساب الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا، ضمن المجموعة الثالثة، تجمع بين شبيبة القبائل والجيش الملكي الرباطي.

لا تختلف أوضاع الفريقين كثيرا، فنادي الجيش الملكي يحتل حاليا المركز الثالث في المجموعة بنقطة واحدة فقط. فبعد الهزيمة أمام يانغ أفريكانز التنزاني 1-0، تمكن الفريق المغربي من اقتناص تعادل ثمين أمام الأهلي 1-1.

في المقابل، تلقت شبيبة القبائل خسارة ثقيلة أمام الأهلي في مصر 1-4، قبل أن تكتفي بتعادل سلبي مخيب على أرضها مع يانغ أفريكانز.

ويقبع الفريق الأصفر والأخضر في ذيل المجموعة بنقطة واحدة وفارق أهداف سلبي بناقص 3.

موعد مباراة شبيبة القبائل والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

تُقام المباراة المرتقبة بين شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي يوم السبت 24 يناير/كانون الثاني 2026، بملعب "حسين آيت أحمد" بتيزي وزو.

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية عند الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والسادسة مساء (18:00) بتوقيت مصر، والسابعة مساء (19:00) بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة شبيبة القبائل والجيش الملكي

beIN SPORTS 2

كما يمكنكم متابعة التغطية الحية والمباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

سبق والتقى الفريقان 6 مرات منذ عام 2007، فازت شبيبة القبائل في 3 مواجهات بينما فاز الجيش الملكي في مقابلة وتعادل الفريقان مرتين.