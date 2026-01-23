الثلوج تضرب رياضة نينوى.. انهيار ملعب ربيعة بعد ساعات من كارثة الحمدانية

في مشهد يعكس قسوة المنخفض الجوي الذي يضرب شمال العراق، سجلت محافظة نينوى، اليوم الجمعة، انهياراً ثانياً للمنشآت الرياضية خلال ساعات قليلة، حيث تسبب التراكم الكثيف للثلوج في سقوط الملعب السباعي بنادي ربيعة الرياضي، وسط مخاوف من تكرار الحوادث مع استمرار موجة الصقيع.

وأكدت مصادر محلية في ناحية ربيعة، أن الهيكل السقفي للملعب لم يتحمل الأوزان الهائلة للثلوج التي هطلت بكثافة غير مسبوقة خلال الساعات الماضية، مما أدى إلى انهياره بشكل كامل. ولحسن الحظ، لم تسجل السلطات الصحية أي إصابات بشرية، حيث كان الملعب خالياً لحظة الانهيار.

https://www.facebook.com/reel/889731880450584/

الثلوج تضرب رياضة نينوى

تأتي كارثة ملعب ربيعة بعد وقت قصير جداً من حادثة مشابهة وقعت في قضاء الحمدانية شرق الموصل، حيث انهار جزء كبير من ملعب القضاء نتيجة الظروف الجوية القاسية ذاتها.

وأثارت هذه "الانهيارات المتلاحقة" موجة من التساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي حول جودة التنفيذ ومعايير السلامة في المنشآت الرياضية بالمحافظة.

تحذيرات وتداول واسع

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة الانهيار والأضرار الجسيمة التي لحقت بالملعبين، فيما أطلقت الجهات المحلية تحذيرات للمواطنين والرياضيين بضرورة الابتعاد عن المنشآت ذات الأسطح المعدنية أو "السندويج بنل" في الوقت الحالي، نظراً لاستمرار تداعيات الأحوال الجوية وتوقعات بهطول المزيد من الثلوج.