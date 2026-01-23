تطورات انتقال موهبة الأهلي المصري إلى برشلونة

كشف صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة أتم جميع تفاصيل صفقة ضم المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم (18 عامًا)، لينهي بذلك كافة الإجراءات المتعلقة بانضمامه للفريق.

ووفقًا لما نقلته الصحيفة عن مصادر من النادي الكاتلاني، فإن الصفقة تمت على سبيل الإعارة من الأهلي المصري حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود خيار شراء لا يتجاوز 3 ملايين يورو، ويمكن أن يرتفع المبلغ إلى 5 ملايين يورو وفقًا للشروط الإضافية.

وأضاف تقرير الصحيفة أن نادي برشلونة يستعد للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، ليعزز الفريق صفوفه بالمهاجم الواعد في خط الهجوم.