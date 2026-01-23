بالفيديو.. لاعب ينفذ "ركلة قتالية" في الدوري الأرجنتيني

شهدت مباراة افتتاح الموسم في الدوري الأرجنتيني بين بانفيلد وهوراكان لحظة مثيرة للجدل بعدما تدخل لاعب هوراكان ثايل بيرالتا (17عاما) بعنف أمام خصمه.

وبدا وكأن حكم اللقاء لم ينتبه إلى اللقطة جيدا قبل أن يقوم حكام تقنية الفيديو باستدعائه، وبمراقبة اللقطة عن قرب تبين أن اللاعب الشاب رفع قدمه مباشرة لتستقر في صدر لاعب بانفيلد توماس أدوريان، ما دفع حكم المباراة إلى طرده مباشرة بالورقة الحمراء.

وجاء الطرد عقب 6 دقائق فقط من تسجيل بانفيلد هدف السبق في الدقيقة 48 عن طريق ماورو مينديز.

ورغم النقص العددي واصل هوراكان ضغطه ليتمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 84 عبر جوردي كايسيدو.