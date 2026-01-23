إيمري يكشف تفاصيل "المشادة بالأيدي" مع نجم أستون فيلا

كشف مدرب أستون فيلا الإنجليزي أوناي إيمري حقيقة الواقعة المثيرة للجدل بينه وبين لاعبه البلجيكي يوري تيليمانس عقب استبداله في مباراة فريقه ضد فنربخشة في الدوري الأوروبي، مؤكدا أن الأمر لم يكن خلافا حادا، بل مجرد تفاعل جانبي عابر بينه وبين اللاعب.

وقلل إيمري من الحادثة التي بدت لوهلة أنها أكثر من مجرد نقاش حاد بين مدرب ولاعبه، بعد قرار استبداله لتيليمانس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وإشراك اللاعب الشاب جورج هيمنغز بدلا منه، في خطوة هدفت على ما يبدو إلى تأمين تقدم فريقه على مضيفه بنتيجة 1-0.

وبحسب اللقطات المتداولة، فقد تبادل الطرفان كلمات حادة في مشهد قصير لكنه كان كافيا لإثارة الجدل، ليرد المدرب الإسباني بانفعال على اعتراض اللاعب، في رد فعل غير معتاد منه.

أوضح مدرب أستون فيلا أوناي إيمري، في تصريحات لوسائل الإعلام بعد المباراة، أن ما حدث مع لاعبه البلجيكي يوري تيلمانس كان أمرًا عاديًا، مؤكدًا أن تيلمانس بالنسبة له مثل أحد أبنائه، في إشارة إلى العلاقة الطيبة التي تجمعهما.

وأقيمت المباراة على ملعب فنربخشة في إسطنبول ضمن الجولة السابعة من مرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي.

وتمكن أستون فيلا من تحقيق فوز ثمين خارج أرضه بنتيجة 1-0، بفضل هدف سجله الجناح الإنجليزي جادون سانشو في الدقيقة 24، ليمنح فريقه تأهلا مباشرا في مسابقة الدوري الأوروبي.