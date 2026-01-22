وفاة لاعب برتغالي إثر سكتة قلبية مفاجئة

نعى الوسط الكروي البرتغالي وفاة ناصر باسيم، لاعب مونكاراباتشينسي، الذي وافته المنية خلال مباراة فريقه ضد إيمورتال في ربع نهائي كأس اتحاد الغارف لكرة القدم على ملعب أولهاو البلدي.

ووفقا لصحيفة "أبولا" البرتغالية، فقد المدافع (27 عاما) وعيه بعد 27 دقيقة من بداية المباراة إثر سكتة قلبية، ليتم إيقاف المباراة فورا بينما حاول الطاقم الطبي إنعاش اللاعب.

وعلى الرغم من جهود أطباء النادي وأخصائيي العلاج الطبيعي، الذين قاموا بإنعاشه واستخدموا جهاز مزيل الرجفان المتاح، إلا أن باسيم لم يستعد وعيه.

وصلت فرق الإسعاف بعد حوالي 18 دقيقة لمواصلة محاولات الإنعاش، لكن اللاعب توفي بعد ذلك بوقت قصير في مستشفى فارو، الذي نُقل إليه على وجه السرعة.

مسيرته الكروية

أمضى باسيم مسيرته الكروية بأكملها في كرة القدم البرتغالية، حيث لعب لأندية ماتوسينهوس، وفيستا أليغري، وماريتيمو، وأوليفيرا دو هوسبيتال، وكاماتشا، ومؤخرًا مونكاراباتشينسي، النادي الذي لعب معه في دوري الدرجة الثالثة البرتغالي.

كان باسيم رجلاً مجتهدًا ومتواضعًا، يحظى بتقدير كبير من زملائه، وقد رسخ نفسه كظهير أيسر أساسي للفريق.