من أسرع ضربة قاضية إلى الاعتقال.. وحش الوزن الثقيل متهم بالعنف الأسري

أوقفت شرطة مدينة بيمبروك باينز بولاية فلوريدا، مقاتل الفنون القتالية المختلطة السابق في منظمة (يو إف سي) جيرزينهو روزينسترويك، على خلفية اشتباه في حادثة عنف أسري، وفق ما أفادت به السلطات المحلية.

وأوضحت الشرطة أن عناصرها استجابوا في البداية لبلاغ عن سلوك مريب، قبل أن يتبين، بعد الاستماع إلى إفادات الأطراف المعنية، وقوع مشادة كلامية بين روزينسترويك وزوجته داخل مركبة، عقب خروجهما من مستودع للتخزين.

وبحسب التقرير الأمني، يُشتبه في أن روزينسترويك ضرب زوجته على يدها عدة مرات، كما أمسك بذراعها في أكثر من مناسبة لمنعها من مغادرة السيارة.

من جهتها، أفادت المرأة بأنها ردّت بضربه على الرأس دفاعا عن النفس، وأضافت أن روزينسترويك عضّها من الذراع اليمنى بعد أن صدّت محاولته، ما خلّف علامة واضحة.

وأكد عناصر الشرطة رصد آثار إصابات ظاهرة، من بينها احمرار في الساعدين وكدمة أسفل العين اليمنى، جرى توثيقها خلال التدخل. وبعد تقييم الإفادات والأدلة الجسدية، خلصت السلطات إلى وجود مؤشرات كافية لاعتبار روزينسترويك المعتدي الرئيسي في الواقعة.

وتم توقيف المقاتل البالغ من العمر 37 عاما، والمنحدر من سورينام، بتهمتي الاعتداء والاحتجاز غير القانوني، ونُقل إلى سجن مقاطعة براورد.

وحدد القاضي غرامة مالية قدرها 3500 دولارا، إلى جانب أمر احتجاز إداري متعلق بالهجرة لمدة 48 ساعة، ما يعني استمرار احتجازه إلى حين استكمال الإجراءات القضائية.

وكان روزينسترويك قد أنهى مسيرته مع منظمة (يو إف سي) مطلع فبراير/شباط 2025، بعد خسارته أمام الروسي سيرغي بافلوفيتش وعدم تجديد عقده. وخلال مشواره في المنظمة، حقق 9 انتصارات مقابل 6 هزائم، ضمن سجل إجمالي بلغ 15 فوزا و6 خسائر.

كما يُعد صاحب ثاني أسرع ضربة قاضية في تاريخ الوزن الثقيل، بعد إسقاطه ألين كراودر خلال 9 ثوان فقط عام 2019، في إنجاز منحه مكافأة الأداء في تلك الليلة.