قميص فرنسا لمونديال 2026 يثير موجة انتقادات

مع اقتراب العد التنازلي لانطلاق كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، وجد المنتخب الفرنسي نفسه مبكرا تحت مجهر الجماهير، ليس بسبب أدائه الفني، بل بسبب تسريبات طالت قميصه الأساسي المرتقب، والذي أثار موجة من تباين الآراء فور ظهوره.

وقد نشر موقع "فووتي هيدلاينز" (Footy Headlines)، المصدر الموثوق عالميا في تسريبات الأطقم الرياضية، الصور الأولية لزي "الديوك" المتوقع للبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان منتخب "الديوك" قد ألمح سابقا إلى الطابع الفرنسي الأميركي الذي يطغى على تصميم قمصانه، وذلك بنشر صورة تمثال الحرية الشهير على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي في نوفمبر/تشرين الثاني.

إشارة إلى تمثال الحرية في الشعار

في تصميم يمزج بين الحنين للماضي وتقدير الدولة المستضيفة، كشفت التسريبات عن مظهر مغاير لقميص المنتخب الفرنسي المخصص لكأس العالم 2026.

ابتعد التصميم الجديد عن درجات الأزرق الحالية التي يرتديها رفاق مبابي منذ 2024، جانحا نحو أزرق داكن أكثر عمقا، تتخلله تموجات لونية داكنة صُممت بنمط شبكي عصري.

وتحمل تفاصيل القميص رسائل دبلوماسية خفية؛ إذ تلون شعار شركة "نايكي" بلون "النحاس المؤكسد"، في محاكاة مباشرة للون سطح تمثال الحرية الحالي، تذكيرا بالرابط التاريخي حين أهدت فرنسا هذا المعلم للولايات المتحدة عام 1886.

ولم يخلُ التصميم من لمسة كلاسيكية، حيث عادت الياقة البيضاء للظهور، مستعيدة ذكريات طقم مونديال 2014، مع إضافة نقشة خاصة تتكرر فيها حروف شعار الاتحاد الفرنسي (FFF). وتشير التوقعات إلى أن الإعلان الرسمي عن هذا القميص سيتم في شهر مارس/آذار المقبل، قبيل انطلاق المباريات الودية للمنتخب.

جماهير غير مقتنعة

ويبدو أن التصميم لم يقنع بعض المشجعين ويتضح ذلك من خلال ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق أحدهم "يجب عليهم التخلي عن نايكي، هذا غير مقبول، قمصان فرنسا تزداد قبحا يوما بعد يوم. أديداس كانت تعرف ما تفعله".

وأضاف آخر إنه "مستوحى من قطار الضواحي الباريسية".

وكتب آخر "نشعر بخيبة أمل، بينما كل ما يتطلبه الأمر هو قضاء بعض الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي لفهم الأمور".

بينما عبر مشجع آخر عن خيبة أمله قائلا "أتمنى أن يكون هذا مجرد تصميم فقط".