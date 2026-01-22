رياضة|الدوري الإسباني|أوروبا

مباراة ريال مدريد ضد فياريال بالدوري الإسباني.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

MADRID, SPAIN - OCTOBER 04: Santi Comesaña of Villarreal CF is challenged by Vinicius Junior of Real Madrid during the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Villarreal CF at Estadio Santiago Bernabeu on October 04, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
ريال مدريد يهيمن على المواجهات التاريخية ضد فياريال بالدوري الإسباني (غيتي)
Published On 22/1/2026
|
آخر تحديث: 23:54 (توقيت مكة)

حفظ

يحل ريال مدريد ضيفا على فياريال -مساء السبت- على ملعب لا سيراميكا، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الدوري الإسباني، تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق المراكز المتقدمة.

يدخل فياريال اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة، تحت قيادة مدربه مارسيلينو غارسيا تورال، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني بـ48 نقطة، ساعيا إلى مواصلة الضغط في صدارة الترتيب.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال

تقام مباراة فياريال وريال مدريد غدا السبت 24 يناير/كانون الثاني 2026 بملعب لا سيراميكا.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وفياريال على الساعة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت قطر والسعودية، والعاشرة مساء (22:00) بتوقيت مصر والتاسعة (21:00) بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال بالدوري الإسباني

  • beIN SPORTS 1

كما يمكنكم متابعة التغطية الحية للمباراة لحظة بلحظة على موقع الجزيرة نت.

يصل فياريال إلى المباراة بعد خسارة أوروبية أمام أياكس بنتيجة 2-1 ضمن دوري أبطال أوروبا، في حين يعيش ريال مدريد فترة هجومية لافتة، بعدما اكتسح موناكو 6-1 في المسابقة ذاتها.

وعلى صعيد الدوري المحلي، يظهر اريال مدريد استمرارية تهديفية واضحة، بعدما نجح في التسجيل في مبارياته الأربع الأخيرة في الليغا (La Liga)، ما يعكس استقرارا هجوميا متزايدا مع اقتراب المراحل الحاسمة من الموسم.

تاريخ المواجهات

التقى الفريقان 54 مرة في مختلف المسابقات، حقق خلالها النادي الملكي 31 انتصارا مقابل 6 فقط لفياريال، و17 تعادلا.

وعلى ملعب لا سيراميكا، فاز ريال مدريد في 12 من أصل 27 مباراة، بينما اكتفى فياريال بـ4 انتصارات.

وفي الدوري الإسباني، تواجه الفريقان 51 مرة، انتهت 28 مباراة منها بفوز ريال مدريد، مقابل 17 تعادلا و6 انتصارات لفياريال.

وأقيم آخر لقاء بين الفريقين في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وانتهى بفوز النادي الملكي 3-1.

نجوم تحت المجهر

في صفوف فياريال، يبرز ألبرتو موليرو بوصفه أكثر اللاعبين مشاركة (19 مباراة)، إضافة إلى كونه هداف الفريق برصيد 8 أهداف، فيما يعد لويز جونيور الأكثر خوضا للدقائق (1440 دقيقة).

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 16: Luis Junior of Villarreal scores an own goal under pressure from Richarlison of Tottenham Hotspur during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Tottenham Hotspur and Villarreal CF at Tottenham Hotspur Stadium on September 16, 2025 in London, England. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)
لويس جينيور من أفضل لاعبي فياريال هذا الموسم  (غيتي)

أما ريال مدريد، فيتقدم أردا غولر قائمة المشاركات (20 مباراة)، بينما يتصدر كيليان مبابي ترتيب الهدافين بـ19 هدفا، ويعد الحارس تيبو كورتوا اللاعب الأكثر حضورا زمنيا (1800 دقيقة).

مبابي هداف ريال مدريد وورقته الهجومية الرابحة  (رويترز)

التشكيلة المحتملة لفياريال ضد ريال مدريد

تيانس، مورينو، فييغا، مارين، كاردونا، بيبي، كوميزانيا، بارتي، موليرو، أولوواسي، أيوزي وبيريز.

التشكيلة المحتملة لريال مدريد ضد فياريال

كورتوا، فالفيردي، أسينسيو، هويسن، كامافينغا، تشواميني، غولر، بيلينغهام، ماستانتونو، مبابي وفينسيوس.

إعلان
المصدر: الجزيرة

إعلان