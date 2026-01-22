مباراة ريال مدريد ضد فياريال بالدوري الإسباني.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يحل ريال مدريد ضيفا على فياريال -مساء السبت- على ملعب لا سيراميكا، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الدوري الإسباني، تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق المراكز المتقدمة.

يدخل فياريال اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة، تحت قيادة مدربه مارسيلينو غارسيا تورال، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني بـ48 نقطة، ساعيا إلى مواصلة الضغط في صدارة الترتيب.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال

تقام مباراة فياريال وريال مدريد غدا السبت 24 يناير/كانون الثاني 2026 بملعب لا سيراميكا.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وفياريال على الساعة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت قطر والسعودية، والعاشرة مساء (22:00) بتوقيت مصر والتاسعة (21:00) بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال بالدوري الإسباني

beIN SPORTS 1

كما يمكنكم متابعة التغطية الحية للمباراة لحظة بلحظة على موقع الجزيرة نت.

يصل فياريال إلى المباراة بعد خسارة أوروبية أمام أياكس بنتيجة 2-1 ضمن دوري أبطال أوروبا، في حين يعيش ريال مدريد فترة هجومية لافتة، بعدما اكتسح موناكو 6-1 في المسابقة ذاتها.

وعلى صعيد الدوري المحلي، يظهر اريال مدريد استمرارية تهديفية واضحة، بعدما نجح في التسجيل في مبارياته الأربع الأخيرة في الليغا (La Liga)، ما يعكس استقرارا هجوميا متزايدا مع اقتراب المراحل الحاسمة من الموسم.

تاريخ المواجهات

التقى الفريقان 54 مرة في مختلف المسابقات، حقق خلالها النادي الملكي 31 انتصارا مقابل 6 فقط لفياريال، و17 تعادلا.

وعلى ملعب لا سيراميكا، فاز ريال مدريد في 12 من أصل 27 مباراة، بينما اكتفى فياريال بـ4 انتصارات.

وفي الدوري الإسباني، تواجه الفريقان 51 مرة، انتهت 28 مباراة منها بفوز ريال مدريد، مقابل 17 تعادلا و6 انتصارات لفياريال.

وأقيم آخر لقاء بين الفريقين في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وانتهى بفوز النادي الملكي 3-1.

نجوم تحت المجهر

في صفوف فياريال، يبرز ألبرتو موليرو بوصفه أكثر اللاعبين مشاركة (19 مباراة)، إضافة إلى كونه هداف الفريق برصيد 8 أهداف، فيما يعد لويز جونيور الأكثر خوضا للدقائق (1440 دقيقة).

أما ريال مدريد، فيتقدم أردا غولر قائمة المشاركات (20 مباراة)، بينما يتصدر كيليان مبابي ترتيب الهدافين بـ19 هدفا، ويعد الحارس تيبو كورتوا اللاعب الأكثر حضورا زمنيا (1800 دقيقة).

التشكيلة المحتملة لفياريال ضد ريال مدريد

تيانس، مورينو، فييغا، مارين، كاردونا، بيبي، كوميزانيا، بارتي، موليرو، أولوواسي، أيوزي وبيريز.

التشكيلة المحتملة لريال مدريد ضد فياريال

كورتوا، فالفيردي، أسينسيو، هويسن، كامافينغا، تشواميني، غولر، بيلينغهام، ماستانتونو، مبابي وفينسيوس.