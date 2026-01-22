مباراة الأهلي ضد يونغ أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

يخوض الأهلي المصري، الساعي إلى التتويج بلقبه الثالث عشر في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، مواجهة قوية أمام ضيفه يونغ أفريكانز التنزاني، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويأمل الفريق الأحمر في فض الشراكة مع ضيفه التنزاني، إذ يتقاسم الفريقان صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما، ما يضفي على اللقاء أهمية مضاعفة في سباق التأهل. بينما يحتل كل من الجيش المغربي وشبيبة القبائل الجزائري المركزين الثالث والرابع بنقطة لكل منهما.

وبعد مواجهته طلائع الجيش في كأس الرابطة المصرية، حول الأهلي تركيزه بالكامل إلى البطولة القارية، ويدخل المباراة بمعنويات هجومية مرتفعة، بعدما نجح في تسجيل هدف واحد على الأقل في مبارياته الأربع الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي ويونغ أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

تقام المباراة اليوم الجمعة 23 يناير/كانون الثاني 2026، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وتنطلق مباراة الأهلي ويونغ أفريكانز الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت السعودية وقطر، السادسة مساء (18:00) بتوقيت مصر، الخامسة مساء (17:00) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

قنوات البث المباشر لمباراة الأهلي ويونغ أفريكانز

beIN SPORTS 1

كما يمكن متابعة التغطية الحية للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

استعدادات الأهلي

سيغيب عن صفوف الأهلي عدد من صفقاته الجديدة، أبرزهم الظهير الدولي المغربي يوسف بلعمري، والمهاجم كريم عثمان "أوتاكا"، والمدافع عمرو الجزار، وذلك لعدم الجاهزية الفنية والبدنية.

ويعول المدرب الدنماركي ييس توروب على الركائز الأساسية للفريق، لا سيما الدوليين العائدين من المشاركة في كأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر، وهم الحارسان محمد الشناوي ومصطفى شوبير، إلى جانب محمد هاني، ياسر إبراهيم، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن تريزيغيه.

في المقابل، تحوم الشكوك حول مشاركة الجناح المغربي أشرف بنشرقي والمهاجم محمد شريف بسبب الإصابة.

تصريحات مدرب يونغ إفريكانز

من جانبه، شدد المدرب البرتغالي بيدرو جونسالفيس على أهمية تحقيق الفوز، قائلا: "نخوض كل مباراة بعقلية تحقيق الفوز، فهذا هو نهجنا. نحن نمر بمرحلة تطوير، ومنذ انضمامي إلى الفريق أحرزنا تقدما كبيرا.

وأضاف: "النتائج تعكس ذلك، لكن الأهم هو التطور الشامل للفريق. فيما يخص اللاعبين، نحرص على أن يشعر كل فرد بأنه في بيته. لدينا أهداف مشتركة وأحلام نسعى لتحقيقها كفريق واحد، ونضع مصلحة النادي فوق أي اعتبارات شخصية".